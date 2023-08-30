כיריים גז 4 מבערים Bosch בוש FlameSelect PPH6A6M25Y

כיריים גז 4 מבערים Bosch דגם FlameSelect PPH6A6M25Y FlameSelect:

התאמה מדויקת של להבה בתשע רמות שונות, כולל מבער ווק 3.3 קילוואט רשתות סירים:

עשויים מברזל יצוק בעיצוב יציב ועמיד כולל אביזר להכנת אספרסו כפתורי חרב:

מעוצבים במיוחד לשליטה נוחה בבחירת עוצמת הלהבה Mainswitch:

מכבה את אזור הבישול כולו בלחיצת כפתור מאפיינים נוספים:

כירים גז מזכוכית מחוסמת שחורה עם FlameSelect להשיג תוצאות בישול מדויקות בתשע רמות עוצמה שונות

FlameSelect וסת עוצמת להבה מדוייק עם 9 רמות עוצמה

כפתורי חרב

הצתה בכפתור ההפעלה (יד אחת)

רשתות לסירים מברזל יצוק

כולל אביזר להכנת אספרסו

חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז

Mainswitch מפסק בטיחות ראשי לניתוק מרכזי של זרימת הגז

אורך כבל החשמל: 1 מטר

הבנייה סטנדרטית – יש להיעזר בשרטוט בלבד לפני חיתוך משטח העבודה 4 אזורי בישול:

שמאל אחורי: מבער רגיל 75.1 kW

ימני אחורי: מבער לווק 3.3 KW

שמאלי קדמי: מבער רגיל 75.1 KW

ימני קדמי: מבער חיסכוני 1 מימדים:

אורך: 52 ס"מ

רוחב: 59 ס"מ

עומק: 4.5 ס"מ

אספקה מהירה! אספקה של מוצרי "חשמל" במסגרת התחייבות של זמן אספקה בין 4-5 ימי עסקים כפופה להזמנות אשר התקבלו ואושרו עד השעה 13:00 אספקה של מוצרי "ריהוט" במסגרת התחייבות זמן אספקה בין 7-14 ימי עסקים כפופה להזמנות אשר התקבלו ואושרו עד השעה 13:00 אספקה של מוצרי “חשמל מוסדי” במסגרת התחייבות של זמן אספקה בין 4-7 ימי עסקים כפופה להזמנות אשר התקבלו ואושרו עד השעה 13:00 שימו ❤️ (מוצרי החשמל המוסדי לעסקים מסעדות בתי מלון ועוד….) מחיר המשלוח וזמן האספקה יכול להשתנות בהתאם למשקל המוצר ושליחתו בהתאם לחברת השילוח. שירות אספקה מהירה יינתן בימים א-ה בלבד. איסוף עצמי של מוצרים יעשה בתיאום טלפוני עם נציג טלפוני. במוצרים בהם קיימת תוספת משלוח למחיר, לא תיגבה הובלה לבוחרים באיסוף עצמי. במקרה של הזמנה מעבר לקו הירוק ולאיזורים מרוחקים תשולם תוספת הובלה של 100 ש"ח וזמן האספקה יהיה עד 14 ימי עסקים (במקרה של מוצרי ריהוט זמן האספקה יהיה עד 21 ימי עסקים). הובלה מעל קומה 3 ומעלה בבניין ללא מעלית – 50 ש"ח לכל קומה. בית פרטי יש תוספת כל קומה מקומת קרקע 50 ש"ח לקומה. במקרה של פינוי בבית פרטי יש תוספת 50 ש"ח לכל קומה מקומת קרקע. כאשר יש צורך בפירוק דלתות למקרר 2 דלתות תשולם תוספת 120 שח למוביל. במידה ויש מדרגות ספירלה בתוך הבית, לא משנה כמה קומות – בהתאם לשיקול המוביל ותנאי המקום. היפוך דלתות במקררים – עד 300 ליטר 200 ₪, 300-600 ליטר 290 ₪ – ישולם ישירות לטכנא. פירוק דלתות במקררים – עד 300 ליטר 180 ₪, 300-600 ליטר 250 ₪ – ישולם ישירות למוביל. מנוף – הזמנת מנוף באחריות הלקוח ועל חשבונו או בתיאום עם חברת המשלוחים מראש. מחירון לתוספות מיוחדות: פרוק דלתות למקרר 60 ₪ לדלת תוספת קומה מעל קומה ג' למקרר / טלוויזיה 70 ₪ לקומה תוספת קומה בתוך בית פרטי – מוצר לבן 50 ₪ לקומה תוספת קומה מעל קומה ג' למזגן עד 2 כ"ס 50 ₪ לקומה תוספת קומה מעל קומה ג' למזגן מעל 2 כ"ס 70 ₪ לקומה מדרגות ספירלה 50 ₪ לקומה מנוף עד קומה 4 400 ₪ מנוף מעל קומה 4 – עבור כל קומה נוספת 100 ₪ לקומה פינוי פסולת אלקטרונית על פי חוק, יש לנתק מכשיר ישן מהחשמל ומכל גורם אחר ולהניחו ליד דלת כניסת הבית. (עד קומה 2 כולל בבניין ללא מעלית הפינוי חינם, מקומה 3 יש תוספת תשלום). יש לעדכן בהערות ההזמנה/מול נציג טלפוני על פינוי פסולת אלקטרונית ********************התקנות********************: במידה ולקוח מזמין התקנה באתר הספק יצור איתו קשר ויתאם לו התקנה עד 7 ימי עסקים ממועד האספקה. רוצים מידע נוסף? התקשרו אלינו ונשמח לעזור בכל שאלה 🙂 072-39-22-322