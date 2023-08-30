כיריים גז 4 מבערים Bosch בוש FlameSelect PPH6A6M25Y

כיריים גז 4 מבערים Bosch דגם FlameSelect PPH6A6M25Y
FlameSelect:
התאמה מדויקת של להבה בתשע רמות שונות, כולל מבער ווק 3.3 קילוואט
רשתות סירים:
עשויים מברזל יצוק בעיצוב יציב ועמיד כולל אביזר להכנת אספרסו
כפתורי חרב:
מעוצבים במיוחד לשליטה נוחה בבחירת עוצמת הלהבה
Mainswitch:
מכבה את אזור הבישול כולו בלחיצת כפתור
מאפיינים נוספים:
כירים גז מזכוכית מחוסמת שחורה עם FlameSelect להשיג תוצאות בישול מדויקות בתשע רמות עוצמה שונות
FlameSelect וסת עוצמת להבה מדוייק עם 9 רמות עוצמה
כפתורי חרב
הצתה בכפתור ההפעלה (יד אחת)
רשתות לסירים מברזל יצוק
כולל אביזר להכנת אספרסו
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז
Mainswitch מפסק בטיחות ראשי לניתוק מרכזי של זרימת הגז
אורך כבל החשמל: 1 מטר
הבנייה סטנדרטית – יש להיעזר בשרטוט בלבד לפני חיתוך משטח העבודה
4 אזורי בישול:
שמאל אחורי: מבער רגיל 75.1 kW
ימני אחורי: מבער לווק 3.3 KW
שמאלי קדמי: מבער רגיל 75.1 KW
ימני קדמי: מבער חיסכוני 1
מימדים:
אורך: 52 ס"מ
רוחב: 59 ס"מ
עומק: 4.5 ס"מ