סוללת גיבוי GOALZERO דגם SHERPA100AC יבואן רשמי

סוללת גיבוי GOALZERO דגם SHERPA100AC חדש, משופר ומאושר על ידי חברת התעופה, ה-Sherpa 100AC טוען טלפונים, טאבלטים ומחשבים ניידים טעינת USB-C מהירה ב-60% קיבולת סוללה של 95 וואט-שעות. טעינה אלחוטית של 15W, המהיר ביותר בקטגוריה תצוגת LCD צבעונית קלה לתפעול והופכת צפייה בסטטיסטיקות צריכת החשמל בצורה קלה | סופר עמיד ובנוי להחזיק מעמד לאורך כל ההרפתקאות והנסיעות שלך עם מבנה אלומיניום קשיח מאפיינים ה-Sherpa 100AC החדש כולל את החידושים הטכנולוגיים המתוחכמים ביותר ומעניק ללקוחות 94.72Wh של כוח לחיות את החיים תוך כדי תנועה. הפעל מגוון מוצרי אלקטרוניין חיוניים, כולל טלפונים, טאבלטים, מצלמות מחשבים ניידים ועוד באמצעות יציאות USB-C PD, AC וטעינת Qi® אלחוטית. כולל מגוון כבלים איכותיים לנוחות טעינה אולטימטיבית. יתרונות ה- SHERPA 100AC ממיר מתח W100 AC מובנה כדי שיהיה איתך שקע בכל מקום בו אתה עובד או מטייל. כוח אולטימטיבי בכל מקום שתזדקק לו, ומושלם לשמירה על טעינת מחשבים ניידים, טאבלטים ומצלמות. טעינה במהירות ב-60W ויציאה 100W דרך USB-C לטעינת מכשיר מהירה ב-60% בהשוואה לדגמים קודמים טעינה אלחוטית של עד 15W מהירה פי 3 מהדגמים הקודמים. שמור על הטלפון שלך טעון כשאתה בדרכים עם חיי סוללה מספיקים כדי לשאת אותך לאורך היום. סופר עמיד ובנוי להחזיק מעמד לאורך כל ההרפתקאות והנסיעות שלך עם מבנה אלומיניום קשיח. ישנה גם אחריות מובילה לשנתיים לשקט נפשי נוסף בזמן שאתה עובד מרחוק מכל מקום ומכל מקום. שתי יציאות אספקת חשמל במהירות גבוהה, 60W כל אחת, יציאות הספקת חשמל מסוג USB-C למחשבים ניידים, טלפונים ועוד. מפרט טכני כניסה: USB-C PD 5V, 9V, 12V, 20V עד . (3A (60W. מיוצב. יציאה: USB-A : מתח 5V , עד (2.4A (12W .מיוצב. USB-C PD, 5V, 9V, 12V, 20V עד. (3A (60W . מיוצב. 220V AC 100W. WIRELESS: 5W. כללי: משקל: 898 גר'

מידות 19.05X14.4X 2.54 ס"מ. סוללה: Li-ion NMC

קיבולת:) 94.7Wh (ׁ25600Mah.

סוג תא: 18650 כלול באריזה 1X סוללה SHERPA100

1X כבל USB-C

1X כבל MICRO-USB

1X כבל USB-C אורך 70 ס"מ

