סט 3 מזוודות קשיחות מותג ICONI מידות 20"/24"/28" במגוון צבעים מבית סטאר שופ STAR SHOP
מק"ט: 53301
סט 3 מזוודות קשיחות מותג ICONI מידות 20"/24"/28" במגוון צבעים מבית סטאר שופ STAR SHOP
סט מזוודות קשיחות ואיכותיות של מותג האופנה היוקרתי ICONI
עיצוב בהשראת העיר מילאנו שמצליח להרגיש מודרני ועל-זמני בעת ובעונה אחת.
המזוודות עשויות פוליקרבונט טהור איכותי קשיח וחזק, על 4 גלגלים כפולים לנוחות נסיעה ללא פשרות.
הסט כולל מזוודת טרולי קטנה במידות תקניות לעליה למטוס, מזוודה בינונית עד 20 ק״ג ומזוודה ענקית עד 30 ק״ג כל המזוודות מגיעות עם סידור פנימי מיוחד, מרובה תאים וחלוקות.
מידות המזוודות : 20" / 24" / 28"
צבעים לבחירה :
לבן או שחור
