קופסת אחסון מזון בוואקום 0.5 ליטר | Fresko | מותג Status

אחריות
- אחריות למשך חצי שנה
קופסת ואקום עמוק לאחסון מזון – 0.5 ליטר
קופסאות Fresko מבית Status מספקות פתרון לאחסון מזון ושמירה על טריותו. הן עשויות מזכוכית מחוסמת עם פלסטיק חזק וכוללות מכסים אטומים עם גומי סיליקון, כך שהן מושלמות לשימוש יומיומי בבית, במשרד או בדרכים.
תקציר
שומרות מזון טרי פי 4 יותר ושומרות על ערכים תזונתיים ללא צורך בחשמל.
יתרונות
- שמירה על טריות המזון עד פי 4 מאחסון רגיל הודות ליצירת ואקום.
- אטימה הרמטית לתהליך האחסון: שסתום מיוחד לסגירה דועה שלב.
- בטיחות מלאה לנוזלים עם אטימה הרמטית לנשיאה בטוחה.
- עשויות מחומרים איכותיים ובריאים המכילים פלסטיק קל משקל (PP) ללא BPA.
- מכסים שטוחים מאפשרים אחסון קומפקטי וערימה נוחה.
- תאימות מלאה למיקרוגל (ללא מכסה) עד 2 דקות, למקפיא ולמדיח כלים.
- מבנה שקוף המאפשר לראות את תוכן הקופסה.
- מתאימות לשימוש ביתי או בדרכים לכל סוגי הארוחות.
- זמינות במגוון נפחים מ-0.5 ליטר עד 2.3 ליטר.
מפרט טכני
- משקל: אין מידע
- מק"ט: ירוק מנטה: 177151, כתום סלמון: 177150
- מותג: Status
- ארץ מותג: סלובניה
- נפח: 0.5 ליטר
- צבע: ירוק מנטה, כתום סלמון, סט – ירוק וכתום
- חומר גוף: פלסטיק איכותי (PP)
- חומר מכסה: פלסטיק BPA FREE עם גומיות סיליקון
- מידות: אורך: 16.5 ס"מ, גובה: 5.5 ס"מ, רוחב: 11 ס"מ