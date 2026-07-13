DREAME X60 Ultra – שואב רובוטי עוצמתי עם 35,000 PA וקרצוף במהירות 230 RPM

אחריות 1 שנות אחריות ע"י היבואן מאפייני מוצר עוצמת שאיבה: 35,000 PA

אור אינפרא אדום ותאורה כחולה לחשיפת לכלוך נסתר

טכנולוגיית ™DreameGlide: מקרצפות תרמיות שוטפות בטמפרטורה של 40 מעלות

קרצוף עוצמתי במהירות 230 RPM

טכנולוגיית ™StereoEdge להימנעות ממכשולים

מברשת צד דינמית לגישה לקצווי הבית

שטיפה מתחת לרהיטים נמוכים בעזרת טכנולוגיית ™MopExtend

שתי מצלמות AI קדמיות בטכנולוגיית ™AstroVision

ניקוי מתחת לרהיטים בעזרת טכנולוגיית ™VersaLift

טיפוס מעל מכשולים עד לגובה של 8.8 ס”מ עם טכנולוגיית ™ProLeap

ריקון אוטומטי של שקית האבק ל-100 יום

טכנולוגיית ™ThermoHub: שוטף וייבוש מברשת במים חמים

מברשת ™HyperStream כפולה למניעת הסתבכות שער ופרווה

פקודות קוליות באנגלית, ללא צורך באפליקציה מפרט כמות מכשולים: +280

מערכת זיהוי מכשולים נמוכים

מצלמת Ai כפולה

גובה הרמת המגבים: 21.5 מ”מ

שליטה קולית וצילום לייב מאפיינים נוספים: שליטה באמצעות חיישן לזיהוי אור UV ולכלוך

תכונות נוספות: מברשת ראשית כפולה, אפליקציה בעברית מידות עמדת עגינה: גובה 499 מ"מ, עומק 423 מ"מ, רוחב 390 מ"מ

רובוט: גובה מינמלי 7.95 מ"מ, רוחב 350 מ"מ תכולת האריזה עמדת עגינה

שואב שוטף רובוטי

חומר ניקוי

מדריך למשתמש

מברשת צד וראשית

פילטר למיכל אבק

מקרצפות X2

שקית אבק

מחזיק מקרצפות X2 0/5 (0 Reviews)

אספקה מהירה! אספקה של מוצרי "חשמל" במסגרת התחייבות של זמן אספקה בין 4-5 ימי עסקים כפופה להזמנות אשר התקבלו ואושרו עד השעה 13:00 אספקה של מוצרי "ריהוט" במסגרת התחייבות זמן אספקה בין 7-14 ימי עסקים כפופה להזמנות אשר התקבלו ואושרו עד השעה 13:00 אספקה של מוצרי “חשמל מוסדי” במסגרת התחייבות של זמן אספקה בין 4-7 ימי עסקים כפופה להזמנות אשר התקבלו ואושרו עד השעה 13:00 שימו ❤️ (מוצרי החשמל המוסדי לעסקים מסעדות בתי מלון ועוד….) מחיר המשלוח וזמן האספקה יכול להשתנות בהתאם למשקל המוצר ושליחתו בהתאם לחברת השילוח. שירות אספקה מהירה יינתן בימים א-ה בלבד. איסוף עצמי של מוצרים יעשה בתיאום טלפוני עם נציג טלפוני. במוצרים בהם קיימת תוספת משלוח למחיר, לא תיגבה הובלה לבוחרים באיסוף עצמי. במקרה של הזמנה מעבר לקו הירוק ולאיזורים מרוחקים תשולם תוספת הובלה של 100 ש"ח וזמן האספקה יהיה עד 14 ימי עסקים (במקרה של מוצרי ריהוט זמן האספקה יהיה עד 21 ימי עסקים). הובלה מעל קומה 3 ומעלה בבניין ללא מעלית – 50 ש"ח לכל קומה. בית פרטי יש תוספת כל קומה מקומת קרקע 50 ש"ח לקומה. במקרה של פינוי בבית פרטי יש תוספת 50 ש"ח לכל קומה מקומת קרקע. כאשר יש צורך בפירוק דלתות למקרר 2 דלתות תשולם תוספת 120 שח למוביל. במידה ויש מדרגות ספירלה בתוך הבית, לא משנה כמה קומות – בהתאם לשיקול המוביל ותנאי המקום. היפוך דלתות במקררים – עד 300 ליטר 200 ₪, 300-600 ליטר 290 ₪ – ישולם ישירות לטכנא. פירוק דלתות במקררים – עד 300 ליטר 180 ₪, 300-600 ליטר 250 ₪ – ישולם ישירות למוביל. מנוף – הזמנת מנוף באחריות הלקוח ועל חשבונו או בתיאום עם חברת המשלוחים מראש. מחירון לתוספות מיוחדות: פרוק דלתות למקרר 60 ₪ לדלת תוספת קומה מעל קומה ג' למקרר / טלוויזיה 70 ₪ לקומה תוספת קומה בתוך בית פרטי – מוצר לבן 50 ₪ לקומה תוספת קומה מעל קומה ג' למזגן עד 2 כ"ס 50 ₪ לקומה תוספת קומה מעל קומה ג' למזגן מעל 2 כ"ס 70 ₪ לקומה מדרגות ספירלה 50 ₪ לקומה מנוף עד קומה 4 400 ₪ מנוף מעל קומה 4 – עבור כל קומה נוספת 100 ₪ לקומה פינוי פסולת אלקטרונית על פי חוק, יש לנתק מכשיר ישן מהחשמל ומכל גורם אחר ולהניחו ליד דלת כניסת הבית. (עד קומה 2 כולל בבניין ללא מעלית הפינוי חינם, מקומה 3 יש תוספת תשלום). יש לעדכן בהערות ההזמנה/מול נציג טלפוני על פינוי פסולת אלקטרונית ********************התקנות********************: במידה ולקוח מזמין התקנה באתר הספק יצור איתו קשר ויתאם לו התקנה עד 7 ימי עסקים ממועד האספקה. רוצים מידע נוסף? התקשרו אלינו ונשמח לעזור בכל שאלה 🙂 072-39-22-322