-9%
SUMMER
DREAME X60 Ultra - שואב רובוטי עוצמתי עם 35,000 PA וקרצוף במהירות 230 RPM
⁦DREAME X60 Ultra - שואב רובוטי עוצמתי עם 35,000 PA וקרצוף במהירות 230 RPM⁩ – תמונה ⁦2⁩
⁦DREAME X60 Ultra - שואב רובוטי עוצמתי עם 35,000 PA וקרצוף במהירות 230 RPM⁩ – תמונה ⁦3⁩
⁦DREAME X60 Ultra - שואב רובוטי עוצמתי עם 35,000 PA וקרצוף במהירות 230 RPM⁩ – תמונה ⁦4⁩

*התמונה להמחשה בלבד

עלות משלוח: משלוח חינם

יצרן

DREAME

זמן הספקה

5 ימי עסקים

תשלומים

12

אחריות

היבואן

DREAME X60 Ultra – שואב רובוטי עוצמתי עם 35,000 PA וקרצוף במהירות 230 RPM

מק"ט:

שואב אבק עם עוצמת שאיבה של 35,000 PA, קרצוף במהירות 230 RPM, טכנולוגיות מתקדמות כמו DreameGlide ו-ProLeap, מצלמות AI קדמיות, וריקון אוטומטי ל-100 יום. 1 שנות אחריות.

המחיר המקורי היה: 5,808₪.המחיר הנוכחי הוא: 5,279₪.

כולל מע"מ

✔️ משלוחים מהירים עד הבית
✔️ מענה אנושי בטלפון ובווטסאפ
✔️ עד 12 תשלומים ללא ריבית והצמדה
✔️ רכישה מאובטחת בדרך שנוחה לכם:

 

פינוי פסולת אלקטרונית – לחצו כאן למידע נוסף
(שימו לב שירות של מוצרים למטבח המוסדי מקבלים שירות בתחנות שירות ולא בבית עסק/לקוח)

אחריות

1 שנות אחריות ע"י היבואן

מאפייני מוצר

  • עוצמת שאיבה: 35,000 PA
  • אור אינפרא אדום ותאורה כחולה לחשיפת לכלוך נסתר
  • טכנולוגיית ™DreameGlide: מקרצפות תרמיות שוטפות בטמפרטורה של 40 מעלות
  • קרצוף עוצמתי במהירות 230 RPM
  • טכנולוגיית ™StereoEdge להימנעות ממכשולים
  • מברשת צד דינמית לגישה לקצווי הבית
  • שטיפה מתחת לרהיטים נמוכים בעזרת טכנולוגיית ™MopExtend
  • שתי מצלמות AI קדמיות בטכנולוגיית ™AstroVision
  • ניקוי מתחת לרהיטים בעזרת טכנולוגיית ™VersaLift
  • טיפוס מעל מכשולים עד לגובה של 8.8 ס”מ עם טכנולוגיית ™ProLeap
  • ריקון אוטומטי של שקית האבק ל-100 יום
  • טכנולוגיית ™ThermoHub: שוטף וייבוש מברשת במים חמים
  • מברשת ™HyperStream כפולה למניעת הסתבכות שער ופרווה
  • פקודות קוליות באנגלית, ללא צורך באפליקציה

מפרט

  • כמות מכשולים: +280
  • מערכת זיהוי מכשולים נמוכים
  • מצלמת Ai כפולה
  • גובה הרמת המגבים: 21.5 מ”מ
  • שליטה קולית וצילום לייב

מאפיינים נוספים:

  • שליטה באמצעות חיישן לזיהוי אור UV ולכלוך
  • תכונות נוספות: מברשת ראשית כפולה, אפליקציה בעברית

מידות

  • עמדת עגינה: גובה 499 מ"מ, עומק 423 מ"מ, רוחב 390 מ"מ
  • רובוט: גובה מינמלי 7.95 מ"מ, רוחב 350 מ"מ

תכולת האריזה

  • עמדת עגינה
  • שואב שוטף רובוטי
  • חומר ניקוי
  • מדריך למשתמש
  • מברשת צד וראשית
  • פילטר למיכל אבק
  • מקרצפות X2
  • שקית אבק
  • מחזיק מקרצפות X2
0/5 (0 Reviews)
אספקה מהירה! אספקה של מוצרי "חשמל" במסגרת התחייבות של זמן אספקה בין 4-5 ימי עסקים כפופה להזמנות אשר התקבלו ואושרו עד השעה 13:00 אספקה של מוצרי "ריהוט" במסגרת התחייבות זמן אספקה בין 7-14 ימי עסקים כפופה להזמנות אשר התקבלו ואושרו עד השעה 13:00 אספקה של מוצרי “חשמל מוסדי” במסגרת התחייבות של זמן אספקה בין 4-7 ימי עסקים כפופה להזמנות אשר התקבלו ואושרו עד השעה 13:00 שימו ❤️ (מוצרי החשמל המוסדי לעסקים מסעדות בתי מלון ועוד….) מחיר המשלוח וזמן האספקה יכול להשתנות בהתאם למשקל המוצר ושליחתו בהתאם לחברת השילוח. שירות אספקה מהירה יינתן בימים א-ה בלבד. איסוף עצמי של מוצרים יעשה בתיאום טלפוני עם נציג טלפוני. במוצרים בהם קיימת תוספת משלוח למחיר, לא תיגבה הובלה לבוחרים באיסוף עצמי. במקרה של הזמנה מעבר לקו הירוק ולאיזורים מרוחקים תשולם תוספת הובלה של 100 ש"ח וזמן האספקה יהיה עד 14 ימי עסקים (במקרה של מוצרי ריהוט זמן האספקה יהיה עד 21 ימי עסקים). הובלה מעל קומה 3 ומעלה בבניין ללא מעלית – 50 ש"ח לכל קומה. בית פרטי יש תוספת כל קומה מקומת קרקע 50 ש"ח לקומה. במקרה של פינוי בבית פרטי יש תוספת 50 ש"ח לכל קומה מקומת קרקע. כאשר יש צורך בפירוק דלתות למקרר 2 דלתות תשולם תוספת 120 שח למוביל. במידה ויש מדרגות ספירלה בתוך הבית, לא משנה כמה קומות – בהתאם לשיקול המוביל ותנאי המקום. היפוך דלתות במקררים – עד 300 ליטר 200 ₪, 300-600 ליטר 290 ₪ – ישולם ישירות לטכנא. פירוק דלתות במקררים – עד 300 ליטר 180 ₪, 300-600 ליטר 250 ₪ – ישולם ישירות למוביל. מנוף – הזמנת מנוף באחריות הלקוח ועל חשבונו או בתיאום עם חברת המשלוחים מראש. מחירון לתוספות מיוחדות: פרוק דלתות למקרר 60 ₪ לדלת תוספת קומה מעל קומה ג' למקרר / טלוויזיה 70 ₪ לקומה תוספת קומה בתוך בית פרטי – מוצר לבן 50 ₪ לקומה תוספת קומה מעל קומה ג' למזגן עד 2 כ"ס 50 ₪ לקומה תוספת קומה מעל קומה ג' למזגן מעל 2 כ"ס 70 ₪ לקומה מדרגות ספירלה 50 ₪ לקומה מנוף עד קומה 4 400 ₪ מנוף מעל קומה 4 – עבור כל קומה נוספת 100 ₪ לקומה פינוי פסולת אלקטרונית על פי חוק, יש לנתק מכשיר ישן מהחשמל ומכל גורם אחר ולהניחו ליד דלת כניסת הבית. (עד קומה 2 כולל בבניין ללא מעלית הפינוי חינם, מקומה 3 יש תוספת תשלום). יש לעדכן בהערות ההזמנה/מול נציג טלפוני על פינוי פסולת אלקטרונית ********************התקנות********************: במידה ולקוח מזמין התקנה באתר הספק יצור איתו קשר ויתאם לו התקנה עד 7 ימי עסקים ממועד האספקה. רוצים מידע נוסף? התקשרו אלינו ונשמח לעזור בכל שאלה 🙂 072-39-22-322

אולי תאהב גם..

מכונת סוכר / צמר גפן מתוק – גל און

מכונת סוכר / צמר גפן מתוק – גל און

999
-35%
כירים גז 5 להבות – נורמנדה ND-917 black & ND-917 blackmatte
SUMMER

כירים גז 5 להבות – נורמנדה ND-917 black & ND-917 blackmatte

המחיר המקורי היה: 2,590₪.המחיר הנוכחי הוא: 1,690₪.
כורסת מסאג מקצועית עור בונדד לדר AMORA CF-188BE שמנת

כורסת מסאג מקצועית עור בונדד לדר AMORA CF-188BE שמנת

3,499
כורסת מסאג מקצועית בונדד לדר AMORA CF-188B שחור

כורסת מסאג מקצועית בונדד לדר AMORA CF-188B שחור

3,499
נגישות
Floating Image