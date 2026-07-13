DREAME X60 Ultra – שואב רובוטי עוצמתי עם 35,000 PA וקרצוף במהירות 230 RPM

אחריות
1 שנות אחריות ע"י היבואן
מאפייני מוצר
- עוצמת שאיבה: 35,000 PA
- אור אינפרא אדום ותאורה כחולה לחשיפת לכלוך נסתר
- טכנולוגיית ™DreameGlide: מקרצפות תרמיות שוטפות בטמפרטורה של 40 מעלות
- קרצוף עוצמתי במהירות 230 RPM
- טכנולוגיית ™StereoEdge להימנעות ממכשולים
- מברשת צד דינמית לגישה לקצווי הבית
- שטיפה מתחת לרהיטים נמוכים בעזרת טכנולוגיית ™MopExtend
- שתי מצלמות AI קדמיות בטכנולוגיית ™AstroVision
- ניקוי מתחת לרהיטים בעזרת טכנולוגיית ™VersaLift
- טיפוס מעל מכשולים עד לגובה של 8.8 ס”מ עם טכנולוגיית ™ProLeap
- ריקון אוטומטי של שקית האבק ל-100 יום
- טכנולוגיית ™ThermoHub: שוטף וייבוש מברשת במים חמים
- מברשת ™HyperStream כפולה למניעת הסתבכות שער ופרווה
- פקודות קוליות באנגלית, ללא צורך באפליקציה
מפרט
- כמות מכשולים: +280
- מערכת זיהוי מכשולים נמוכים
- מצלמת Ai כפולה
- גובה הרמת המגבים: 21.5 מ”מ
- שליטה קולית וצילום לייב
מאפיינים נוספים:
- שליטה באמצעות חיישן לזיהוי אור UV ולכלוך
- תכונות נוספות: מברשת ראשית כפולה, אפליקציה בעברית
מידות
- עמדת עגינה: גובה 499 מ"מ, עומק 423 מ"מ, רוחב 390 מ"מ
- רובוט: גובה מינמלי 7.95 מ"מ, רוחב 350 מ"מ
תכולת האריזה
- עמדת עגינה
- שואב שוטף רובוטי
- חומר ניקוי
- מדריך למשתמש
- מברשת צד וראשית
- פילטר למיכל אבק
- מקרצפות X2
- שקית אבק
- מחזיק מקרצפות X2